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Serenay Sarıkaya: Yalnızım ve mutluyum

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 15:07..
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Serenay Sarıkaya: Yalnızım ve mutluyum

Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren  Serenay Sarıkaya, isyan etti.

İşte, ayrılığın ardından adı birçok ünlü isimle aşk dedikodusuna karışan Serenay Sarıkaya'nın açıklaması: "İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çooook mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum.

"GELİNEN NOKTA İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Yok artık ! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil.

Saygı ve anlayış rica etmiştim sizden. Ancak bunu hala bu zamanda başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak, hakkımda çıkan bu gerçek dışı, dayanaksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım. Bundan sonra duruşum bu yöndedir. Bilgilerinize..."

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