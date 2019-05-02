taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.967
Euro
6.6926
Altın
1268.81
Borsa
94518.99
Gram Altın
243.782

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya ilk kez ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

3 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını geçtiğimiz hafta açıklayan ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, çıkan dedikodulara açıklık getirmek için sessizliklerini bozdu.

DEDİKODULARDAN BIKIP AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya çıkan dedikodulara isyan eden ilk kişi oldu. Serenay Sarıkaya, Instagram'ın 'hikaye' kısmını kullanarak iddialara açıklık getirdi.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

"SAYGIMIZI KAYBETMEYELİM"

Sarıkaya, "Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim!" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

458
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

205
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

780
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

62
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

66
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

58
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

299
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir