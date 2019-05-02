Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

3 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını geçtiğimiz hafta açıklayan ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, çıkan dedikodulara açıklık getirmek için sessizliklerini bozdu.

DEDİKODULARDAN BIKIP AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya çıkan dedikodulara isyan eden ilk kişi oldu. Serenay Sarıkaya, Instagram'ın 'hikaye' kısmını kullanarak iddialara açıklık getirdi.

"SAYGIMIZI KAYBETMEYELİM"

Sarıkaya, "Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim!" ifadelerini kullandı.