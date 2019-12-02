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Serenay Sarıkaya'nın botları 6 bin TL

Nişantaşı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, botlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 11:12..
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, iki hafta önce giydiği 7 bin TL’lik Louis Vuitton terlikleriyle çok konuşulmuş, Twitter’ı sallamıştı.

Posta'da yer alan habere göre, yine Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, bu kez 6 bin TL’lik botları ve tarzıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın botları 6 bin TL

TRAFİĞİ TIKADI

Ancak şoförünü bekleten Sarıkaya, Nişantaşı trafiğini altüst etti. Çünkü aracı yolu kapadı. İsyan eden sürücüler, trafiği tıkayanın Serenay Sarıkaya olduğunu görünce şoke oldu. Bazı sürücüler şu tepkiyi verdi: “Beklediğimize değdi. Serenay’ı yakından gördük.” Bu sözleri duyan güzel oyuncu, gülümseyip aracına bindi.

Serenay Sarıkaya'nın botları 6 bin TL

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