taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7529
Euro
6.3752
Altın
1474.47
Borsa
107701.32
Gram Altın
272.679
Bitcoin
42942.17

Seri üretime geçen ilk uçan araba tanıtıldı

Miami kentinde dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Uçan araba 599 bin dolara satılacak.

İHA | 04.12.2019 - 20:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası Miami'de tanıtıldı.

Uçan arabaya talebin yoğun olduğu, daha şimdiden 70 ön siparişin alındığı belirtildi.

599 BİN DOLARDAN SATIŞA SUNULDU

Aracın 599 bin dolara satılacağı, kullanmak isteyen kişilerin ise hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerektiği duyuruldu.

Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V) olarak adlandırılan 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobil, 230 beygir gücünde Hollanda yapımı bir motora sahip olduğu aktarıldı.

Seri üretime geçen ilk uçan araba tanıtıldı

PAL-V CEO'su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada, “Diğer uçan otomobil üreticilerinin bizim ulaştığımız teknolojiye ulaşmaları için henüz önlerinde çok uzun bir süre var. PAL-V doğru mühendislik hizmetlerini seçerek, kanıtlanmış teknolojilere sahip ve mevcut yönetmeliklere tam uyumlu bir uçan araba tasarlayıp inşa etmeyi başardı” dedi.

600 KG AĞIRLIĞINDA

Uçan arabanın karbon fiber ile üretildiği, titanyum ve alüminyum alaşımlarından oluşturulduğu aktarıldı. Sadece 600 kilogram ağırlığındaki uçağın kalkışı için 164 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor.

Dingemanse'ye göre, PAL-V'nin motosiklete benzer bir taşıma sistemi var. Otomobilin temel özelliği ise aracın tepesinde "yarasa kanadı" gibi katlanan ve toplanan rotor kanatları.

PAL-V CEO'su Dingemanse, aracın 10 dakika içinde bir arabadan, uçan arabaya dönüştüğünü ve zeminde 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabileceğini açıkladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

124
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

117
Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti

329
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

295
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

293
AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

596
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir