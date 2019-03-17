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Serik'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da meydana gelen olayda S.Ü. tarafından av tüfeğiyle vurulan Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih (53) yaşamını yitirdi.

DHA | 17.03.2019 - 17:59..
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Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi Çatallar Mahallesi Kır mevkisinde meydana geldi. S.Ü., iddiaya göre daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı.

Serik'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine  S.Ü. yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Ü. olay yerinden kaçtı.

Serik'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Silah seslerini duyan çevredekiler tarafından hasteneye götürülen Mehmet Ali Merih Serik Devlet Hastanesi'nde, Rüştü Merih de Aksu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan S.Ü., kısa süre sonra tüfeğiyle birlikte karakola giderek teslim oldu.

Serik'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

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