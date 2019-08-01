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Serinlemek için dereye giren 3 çocuk boğuldu

Samsun'da serinlemek için girdikleri derede boğulan amca çocuklarının, cesetleri bulundu. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İHA | 01.08.2019 - 09:05..
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde Adem Besler (14), Giray Besler (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenler, birlikte saat 10.00 sıralarında serinlemek için suya girmek üzere Kirazlık Deresi'ne gitti.

Suya giren çocuklar, en son saat 18.00 sıralarında göründü.

AİLELERİNİN KAYIP BAŞVURUSU ORTAYA ÇIKARDI

Akşam çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri ,Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çocukların derede suya girdiğini görenler, durum aileleri ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan aramada, önce çocukların kıyafetleri ve telefonları bulundu. Kıyafetlerin bulunduğu yere yakın alanda su içinde yapılan aramada, saat 21.00 sıralarında amca oğlu olan 3 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Serinlemek için dereye giren 3 çocuk boğulduTuran Besler

Serinlemek için dereye giren 3 çocuk boğulduAdem Besler

Serinlemek için dereye giren 3 çocuk boğulduGiray Besler

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