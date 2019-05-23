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Şerit ihlali kavgasında kan aktı: 1 ölü

Milas'ta trafikte tartışan iki kişiden biri, bacağından ve göğsünden vuruldu. Olayın ardından kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

DHA | 23.05.2019 - 09:25..
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Muğla'nın Milas ilçesinde Özkan Kuzgun, seyir halindeyken iddiaya göre şerit ihlali yaparak otomobili ile C.K.'nın önünü kesti. Kaza riski yaşayan C.K. ile Kuzgun, araçlarından inerek tartıştı.

BACAĞI VE GÖĞSÜNDEN VURULDU

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., üzerinde bulunan tabanca ile Kuzgun'a ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kuzgun, kanlar içerisinde yere yığılırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı.

Şerit ihlali kavgasında kan aktı: 1 ölü

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuzgun, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özkan Kuzgun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarıladı.

Şerit ihlali kavgasında kan aktı: 1 ölü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bu arada olay sonrası kaçan C.K. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şerit ihlali kavgasında kan aktı: 1 ölü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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