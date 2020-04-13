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Sertab Erener: Kendimi hasta hissediyorum

Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Sertab Erener, sürekli kendini hasta hissettiğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Sertab Erener: Kendimi hasta hissediyorum

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, eşi Emre Kula ile sosyal medya hesabından konser verdi. Salgın günlerini değerlendiren Erener, "Mutlu olmak için uğraşıyorum" dedi.

"EVDE OLMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Yeni albümünü bu ayın sonlarına doğru çıkarmayı planladığını belirten Erener, “Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor.

Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor.

Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor” dedi.

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