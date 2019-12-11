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Sertab Erener makyajsız

Makyajsız görüntülenen Sertab Erener gazetecilere bağırdı.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 07:19..
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55 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda aracını beklerken görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla şok olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.

Sertab Erener makyajsız

"BEN ÜNLÜ DEĞİLİM"

Son dönemde basın mensuplarıyla gerginlik yaşamasıyla ön plana çıkan Sertab Erener, "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni!" diyerek muhabirlere bağırdı.

Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

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