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Sertab Erener yine makyajsız

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ve makyajsız olduğu için "Ben ünlü değilim, çekmeyin beni" diye bağıran ünlü sanatçıdan o tavrına yönelik açıklama geldi.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 09:59..
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55 yaşındaki ünlü sanatçı Sertab Erener, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda aracını beklerken görüntülenmiş, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmamıştı.

"BEN ÜNLÜ DEĞİLİM, SİLİN FOTOĞRAFLARI"

Muhabirlere kızan Erener, "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni." demişti.

Sertab Erener yine makyajsız

"HER İNSAN AYNI TEPKİYİ VERİR"

Aradan iki gün geçtikten sonra Erener, bu kez kendi sosyal medya hesabından makyajsız bir karesini paylaşarak o geceye atıfta bulundu. "Konunun makyajsız olmamla alakası yok." diyen Erener, devamında şunları aktardı:

Sertab Erener yine makyajsız

“Yorgun, uykusuz ve hasta olduğum onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken, benden izin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın verebileceği bir tepkidir. Bunun makyajsız olmamla hiçbir alakası yoktur. İsmimin günlerdir bu fotoğrafla anılması yerine konserlerimizde plastik kullanmadığımız veya her konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

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