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Serum çıkmadı diye hemşirelere saldırdı

Sakarya'da annesini hastaneden çıkarmak için yanına giden bir kişi, personelle tartıştı, darbetmek istedi. Hastane polisi, şahsı polis merkezine götürdü.

İHA | 13.12.2019 - 12:56..
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Sakarya'nın Akyazı Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Servisi'nde yatan bir hastanın oğlu M.Y., taburcu olmaya hazırlanan annesini hastaneden almaya geldi.

HASTANE PERSONELİ ARAYA GİRDİ

Annesinin kolunda serum takılı olduğunu gören M.Y., sinirlenerek serviste görevli hemşirelere tehdit ve hakarette bulundu. Darbetmek için hemşirelerin üzerine yürüyen hasta yakını, hastane personellerinin araya girmesiyle engellendi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine M.Y., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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