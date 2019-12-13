Serum çıkmadı diye hemşirelere saldırdı

Sakarya'nın Akyazı Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Servisi'nde yatan bir hastanın oğlu M.Y., taburcu olmaya hazırlanan annesini hastaneden almaya geldi.

HASTANE PERSONELİ ARAYA GİRDİ

Annesinin kolunda serum takılı olduğunu gören M.Y., sinirlenerek serviste görevli hemşirelere tehdit ve hakarette bulundu. Darbetmek için hemşirelerin üzerine yürüyen hasta yakını, hastane personellerinin araya girmesiyle engellendi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine M.Y., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.