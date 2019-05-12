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Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı

D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen servis aracı, bir otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle parkta bulunan ağaca çarptı.

DHA | 12.05.2019 - 18:52..
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İstanbul'da D-100 Karayolu Florya Beşyol Mevkii'nde kaza meydana geldi.

Seyir halinde ilerleyen bir otobüs firmasına ait servis aracı ile arkadan gelen başka bir otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis aracı sürücüsü Karayolunun yan tarafında parkta bulunan ağaca çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı


Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı

Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı

Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı

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