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Servis araçlarında yaş sınırı yükseltilsin talebi

TESK, servis araçlarında yaş sınırının 12'den 20'ye çıkarılmasını istedi.

AA | 02.12.2018 - 10:52..
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, okul taşıtlarının her yıl düzenli bakıma girip muayeneden geçirildiğini anımsattı.

MADDE ESNETİLSİN TALEBİ

Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'ndeki "okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12'den büyük olmayacağı" maddesinin esnetilmesi gerektiğini belirten Palandöken, söz konusu yaş sınırının 20'ye çıkarılmasını istedi.

Palandöken, bu durumun hem taşımacı esnafı mağdur ettiğini hem de kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açtığını vurgulayarak, "Her yıl düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılması bu araçların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Çünkü AB uyum sürecinde yapılan düzenlemelerle okul servis araçlarının TÜV standardı olan fenni muayeneleri düzenli olarak yapılıyor. Bu standardın uygulandığı ülkelerde okul servis araçlarında yaş sınırı yok." değerlendirmesinde bulundu.

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