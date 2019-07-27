Servis düzenlemesi bir yıl daha ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 yılında 3 yaşındaki Alperen'in unutulduğu okul servisinde yaşamını yitirmesinin ardından, servisler için bir düzenleme yapma kararı almıştı.

O yönetmeliğe göre, servislerde acı olayların yaşanmaması için her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurulacak, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat sağlanacak, araçlara da kamera kayıt cihazı konulacaktı.

3 EYLÜL 2020'YE ERTELENDİ

Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere 3 Eylül 2018' kadar süre tanındı.

Geçen yıl, artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ertelendi.

Yönetmeliğin uygulanma tarihi bir kez daha ertelenerek 3 Eylül 2020'ye çekildi.