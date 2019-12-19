İstanbul Kartal'da, Topselvi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde engelli çocuk ve gençleri taşıyan servis minibüsü, yolda dönmek üzere manevra yapan bir otomobile duramayarak çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin, takla atarak yola devrildiği öğrenildi. Servis minibüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı ViDEO

ENGELLİ ÇOCUKLAR BAŞKA ARACA TAŞINDI

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan diğer engelli çocuklar ise başka bir servis aracına taşındı. Takla atan otomobil ile servis minibüsü, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.