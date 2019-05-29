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Mersin'de servis şoförü ortalığı birbirine kattı

Bir servis şoförü, kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı.

İHA | 29.05.2019 - 12:39..
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Kavgalı olduğu şahsın kebapçı dükkanını yıkmaya kalkan ve aracını vatandaşların üzerine süren şoförü çevredekiler taş yağmuruna tuttu.

Servis şoförü, girişiminde başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.

KEBAPÇIYI MİDİBÜSÜYLE YIKMAYA KALKTI

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre olay, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir servis şoförü, midibüsüyle gelerek bölgede bulunan bir kebapçıyı yıkmaya çalıştı. Midibüsüyle defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine aracını süren şoför dehşet saçtı.

Mersin'de servis şoförü dehşet saçtı


Mersin'de servis şoförü ortalığı birbirine kattı

ŞOFÖRÜ TAŞLADILAR

Çok sayıda denemenin ardından girişiminde başarılı olamayan sürücü bölgeden uzaklaştı. Midibüsün önünde büyük hasar oluşurken, bölgede bulunan vatandaşlar araca çok sayıda taş attı.

Olayda kimse yaralanmazken, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Mersin'de servis şoförü ortalığı birbirine kattı

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