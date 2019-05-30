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İstanbul trafiğinde servis şoförünün ihlali yaşlı kadını eziyordu

Tarlabaşı’nda çevresine dikkat etmeden manevra yapan bir servis şoförü az kalsın arkasında bulunan yaşlı kadını aracın altına alacaktı.

İHA | 30.05.2019 - 11:39..
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Sorumsuz bir şekilde trafikte seyreden ve yardımcı kullanmadan manevra yapan servisler İstanbul trafiğinde dehşet saçmaya devam ediyor.

Bu anı kask kamerasına kaydeden bir motorcu ise gördüklerine kayıtsız kalamadı.

BAKMADAN MANEVRA YAPAN SERVİSÇİ AZ DAHA CAN ALIYORDU

Beyoğlu Tarlabaşı’nda dün meydana gelen olayda Altur Servis Hizmetleri’ne bağlı 34 LAC 350 plakalı servis şoförü arkasına bakmadan ve yardımcı kullanmadan manevra yaptığı sırada arkasında bulunan ve ne tarafa gideceğine karar vermeye çalışan yaşlı kadını ezmekten motorcunun ikazıyla kurtuldu.

İstanbul trafiğinde servis şoförünün ihlali yaşlı kadını eziyordu

MOTORCU SERVİS ŞOFÖRÜNE SERT ÇIKTI

Önce korna çalarak servis şoförünü uyarmaya çalışan motorcu, servis minibüsünü durduramayınca bu kez eliyle minibüse vurarak durdurmaya çalıştı. Bu duruma şahit olan ve kask kamerasıyla bu anları kaydeden motorcu gördüklerine kayıtsız kalmayarak servis şoförüne tepki gösterdi.

İstanbul trafiğinde servis şoförünün ihlali yaşlı kadını eziyordu

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