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Servis ve minibüsler, şehirler arası yasaktan muaf

İçişleri Bakanlığı, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçlarının, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulduğunu duyurdu

DHA | 28.03.2020 - 22:44..
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Servis ve minibüsler, şehirler arası yasaktan muaf

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 'Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı' ile ilgili genelge kapsamında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

FABRİKA İŞÇİSİ TAŞIYAN SERVİSLER MUAF

"Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaftır. (Örneğin Gebze'de olan bir fabrikanın servislerinin çalışanları İstanbul'dan Gebze'ye ve Gebze'den, İstanbul'a taşıması).

SOSYAL MESAFE VE YÜZDE 50 DOLULUK KURALINA UYULACAK

İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranına uyulması zorunludur. Bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan, ancak il sınırları geçmesi gereken minibüs taşımacılığı seyahat kısıtlamasından muaftır. (Örneğin, Gebze-Harem minibüs hattı gibi). Genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranına uyulması zorunludur."

İçişleri Bakanlığı, 'Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı' genelgesine ilişkin açıklama yaptı -1

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