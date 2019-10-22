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Servis yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğu ezdi

Büyükçekmece'de annesinin elini bırakıp yola fırlayan 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 12:19..
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İstanbul Büyükçekmece'de, annesi ve anneannesiyle beraber yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan, bir anda annesinin elini bırakıp yola fırladı. Servis minibüsünün altında kalan Esila, hayatını kaybetti.

SERVİSİN ALTINDA KALDI

O sırada sağlık merkezine bir hastasını bırakan servis minibüsü şoförü, aniden araç ile hareket edince, minik kızın üzerinden geçti. Olayı fark eden vatandaşlardan birisi, harekete geçen araç için şöyle açıklamada bulundu;
''Hızlı giden bir araç değildi. Duruyordu kalkış esnasında oldu olay.''

Servis yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğu ezdi

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Servis altından çıkarılan Esila Nur'a, ilk müdahale aile sağlığı merkezinde yapıldı. Küçük kız, daha sonra gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nabzı düşük olan Esila, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Servis yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğu ezdi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minik kızın annesinin elinden birden yola fırlaması, servis aracının kızın üzerinden geçmesi ve vatandaşların kızın yardımına koşması yer alıyor.

Servis yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğu ezdi

Servis yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğu ezdi






















































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