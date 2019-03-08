Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.

MEZARIN İÇİNDEN CANLI ÇIKARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazınca gözlerine inanamadı. Zira, mezarın içindeki kişinin yaşadığı fark edildi.

Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı VİDEO