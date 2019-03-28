taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46625
Euro
6.30055
Altın
1310.72
Borsa
91855.14
Gram Altın
230.44

Sesine 14 ay sonra yeniden kavuştu

İzmir'de akciğer kanserine bağlı ses teli felci geçiren hasta, bacak kası zarından alınan bir parça sayesinde tekrar konuşmaya başladı.

Özel İçerik | 28.03.2019 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede ses teli felci olduğunu öğrenen Mustafa Atacan, kanser tedavisinin ardından gerçekleştirilen farklı bir uygulamayla iyileşti.

Sesine kavuşan hasta''Dünyalar benim oldu.'' dedi.

ZAMANLA KONUŞAMAZ HALE GELMİŞTİ

Buca'da yaşayan 2 çocuk babası 68 yaşındaki emekli Atacan, 2018 yılı başında sesinin kısılmasının ardından ilk olarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorların verdiği ilaçları kullanmasına rağmen iyileşemeyen ve giderek konuşamaz hale gelen Atacan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde, Atacan'ın akciğer kanseri ve buna bağlı ses teli felci olduğu belirlendi.

Sesine 14 ay sonra yeniden kavuştu

SESİNİ, BACAK KASINDAN ALINAN BİR PARÇA KURTARDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Atacan, bu tedavinin ardından ses tellerindeki rahatsızlık için de geçen yıl kasım ayında Medical Park İzmir Hastanesi Vokoloji Birimi'ne başvurdu.

Hastanın sol ses telinde hiç hareket olmadığını belirleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. İlter Denizoğlu, bacak kası zarını küçük parçalar haline getirerek ses tellerine enjekte etti ve Atacan'ın 14 ay sonra yeniden sesine kavuşmasını sağladı.

Sesine 14 ay sonra yeniden kavuştu

"UYANDI, KONUŞMAYA BAŞLADI"

Tedaviye dair kısaca bilgi veren Opr. Dr. İlter Denizoğlu, "Bacak kas zarı içindeki hücrelerinin yer tutucu özelliğinin olması, bu hastada olumlu sonuç verdi. Hastamız uyanır uyanmaz ses çıkartmaya başladı." dedi.

SESİ AÇILDI, CAMİYE MÜEZZİN OLDU

Mustafa Atacan da geçirdiği rahatsızlıklar ve sesini kullanamaması nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Atacan, "Doktorum, yapacağı uygulamayla benim sesimi açacağını söyleyince çok mutlu oldum, hemen tedaviyi kabul ettim. Operasyondan 2 saat sonra hocam beni konuşturdu. Dile kolay 14 ay sonra konuşmaya başladım. Konuşunca bütün arkadaşlarımı telefon ederek sesimin açıldığını söyledim. Konuşamadığım için uzun süreden bu yana camide gönüllü müezzinlik yapamıyordum, sesimin açılmasının ardından camiye giderek yeniden müezzinlik yapmaya başladım. Hayatımda yeni bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

199
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

92
Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

57
Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

35
Yunanistan'da Ayasofya endişesi

Yunanistan'da Ayasofya endişesi

79
PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

51
Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir