Sesine 14 ay sonra yeniden kavuştu

Ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede ses teli felci olduğunu öğrenen Mustafa Atacan, kanser tedavisinin ardından gerçekleştirilen farklı bir uygulamayla iyileşti.

Sesine kavuşan hasta, ''Dünyalar benim oldu.'' dedi.

ZAMANLA KONUŞAMAZ HALE GELMİŞTİ

Buca'da yaşayan 2 çocuk babası 68 yaşındaki emekli Atacan, 2018 yılı başında sesinin kısılmasının ardından ilk olarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorların verdiği ilaçları kullanmasına rağmen iyileşemeyen ve giderek konuşamaz hale gelen Atacan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde, Atacan'ın akciğer kanseri ve buna bağlı ses teli felci olduğu belirlendi.

SESİNİ, BACAK KASINDAN ALINAN BİR PARÇA KURTARDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Atacan, bu tedavinin ardından ses tellerindeki rahatsızlık için de geçen yıl kasım ayında Medical Park İzmir Hastanesi Vokoloji Birimi'ne başvurdu.

Hastanın sol ses telinde hiç hareket olmadığını belirleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. İlter Denizoğlu, bacak kası zarını küçük parçalar haline getirerek ses tellerine enjekte etti ve Atacan'ın 14 ay sonra yeniden sesine kavuşmasını sağladı.

"UYANDI, KONUŞMAYA BAŞLADI"

Tedaviye dair kısaca bilgi veren Opr. Dr. İlter Denizoğlu, "Bacak kas zarı içindeki hücrelerinin yer tutucu özelliğinin olması, bu hastada olumlu sonuç verdi. Hastamız uyanır uyanmaz ses çıkartmaya başladı." dedi.

SESİ AÇILDI, CAMİYE MÜEZZİN OLDU

Mustafa Atacan da geçirdiği rahatsızlıklar ve sesini kullanamaması nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Atacan, "Doktorum, yapacağı uygulamayla benim sesimi açacağını söyleyince çok mutlu oldum, hemen tedaviyi kabul ettim. Operasyondan 2 saat sonra hocam beni konuşturdu. Dile kolay 14 ay sonra konuşmaya başladım. Konuşunca bütün arkadaşlarımı telefon ederek sesimin açıldığını söyledim. Konuşamadığım için uzun süreden bu yana camide gönüllü müezzinlik yapamıyordum, sesimin açılmasının ardından camiye giderek yeniden müezzinlik yapmaya başladım. Hayatımda yeni bir başlangıç oldu." diye konuştu.