taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8289
Euro
6.565
Altın
1328.51
Borsa
90345.63
Gram Altın
249.035

Sesinizden nasıl göründüğünüzü tahmin eden yapay zeka geliştirildi

Yeni geliştirilen yapay zeka, insanların sesinden nasıl bir görünüme sahip olduklarını tespit edebiliyor.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları tarafından oluşturulan yeni bir yapay zeka, kişilerin kısa bir ses kaydını analiz ederek gerçek hayatta nasıl göründüklerini tahmin edebiliyor. Her ne kadar bu yapay zekanın elde ettiği sonuçlar mükemmel olmasa da birçok araştırmacıya göre sistem, oldukça iyi sonuçlar verebiliyor.

yapay

Yapay zeka sisteminde kullanılan Speech2Face algoritması, insanların sadece sesini analiz ederek ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkarabiliyor. Yukarıdaki görselde, üst satırda bulunan gerçek insanların ses kayıtları yapay zekaya dinlettirildikden sonra sistem otomatik olarak alt satırdaki insanları oluşturdu.

Bunun tamamen akademik bir araştırma olduğuna dikkat çeken bilim insanları, gizlilik ve ayrımcılıkla ilgili endişe verici sonuçların ortaya çıkmaması için dikkatli hareket ediyor. Araştırmacılar söz konusu sistem ile ilgili test çalışmalarına devam ederek yapay zekayı daha da geliştirmek istiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

124
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

77
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

73
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

41
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

37
Pençe Operasyonu'nda 64 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Operasyonu'nda 64 terörist etkisiz hale getirildi

91
Bursa'da yolcu otobüsü kaza yaptı

Bursa'da yolcu otobüsü kaza yaptı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir