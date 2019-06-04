Sesinizden nasıl göründüğünüzü tahmin eden yapay zeka geliştirildi

Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları tarafından oluşturulan yeni bir yapay zeka, kişilerin kısa bir ses kaydını analiz ederek gerçek hayatta nasıl göründüklerini tahmin edebiliyor. Her ne kadar bu yapay zekanın elde ettiği sonuçlar mükemmel olmasa da birçok araştırmacıya göre sistem, oldukça iyi sonuçlar verebiliyor.





Yapay zeka sisteminde kullanılan Speech2Face algoritması, insanların sadece sesini analiz ederek ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkarabiliyor. Yukarıdaki görselde, üst satırda bulunan gerçek insanların ses kayıtları yapay zekaya dinlettirildikden sonra sistem otomatik olarak alt satırdaki insanları oluşturdu.

Bunun tamamen akademik bir araştırma olduğuna dikkat çeken bilim insanları, gizlilik ve ayrımcılıkla ilgili endişe verici sonuçların ortaya çıkmaması için dikkatli hareket ediyor. Araştırmacılar söz konusu sistem ile ilgili test çalışmalarına devam ederek yapay zekayı daha da geliştirmek istiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.