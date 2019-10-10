taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.888
Euro
6.5037
Altın
1507.44
Borsa
98409.68
Gram Altın
285.722
Bitcoin
50215.47

Sesli yaya uyarı cihazına cevap veren teyze

Sosyal medyada viral olan görüntü, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Akustik sesli yaya uyarı cihazından habersiz olan bir teyze, sosyal medyada viral oldu.

Ne görüntünün adresi ne de teyzenin adı bilinmiyor. Zaten videoyu izleyenler de o teknik soruları pek merak etmiyor. Öyle ki izleyenleri kahkahalara boğan, teyzenin masumiyeti.

"BEKLİYORUM"

Trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir teyze, riskli alanlardaki yaya geçişlerinde görme engelli vatandaşlar için yapılan akustik engelli ışıklı sesli uyarı cihazından gelen sese tepki veriyor.

"Lütfen bekleyiniz" uyarısına "Bekliyorum" diyerek cevap veren teyze, sonrasında pes edip yoluna gidiyor.

Akustik sesli yaya uyarı cihazına tepki veren teyze İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

270
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

160
Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

1327
Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

191
Teröristlerin sivil oyunu

Teröristlerin sivil oyunu

170
CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

99
YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir