Sesli yaya uyarı cihazına cevap veren teyze

Akustik sesli yaya uyarı cihazından habersiz olan bir teyze, sosyal medyada viral oldu.

Ne görüntünün adresi ne de teyzenin adı bilinmiyor. Zaten videoyu izleyenler de o teknik soruları pek merak etmiyor. Öyle ki izleyenleri kahkahalara boğan, teyzenin masumiyeti.

"BEKLİYORUM"

Trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir teyze, riskli alanlardaki yaya geçişlerinde görme engelli vatandaşlar için yapılan akustik engelli ışıklı sesli uyarı cihazından gelen sese tepki veriyor.

"Lütfen bekleyiniz" uyarısına "Bekliyorum" diyerek cevap veren teyze, sonrasında pes edip yoluna gidiyor.

Akustik sesli yaya uyarı cihazına tepki veren teyze İZLE