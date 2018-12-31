'Sessiz konuş' diyen arkadaşını öldürdü

İnşaat işçileri Samet Bulduk ve Muzaffer Yılmaz, 6 arkadaşlarıyla birlikte evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra Yılmaz, telefonla konuşan Samet Bulduk'a "Sessiz konuş" diyerek, tokat attı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bulduk da belindeki bıçağı çekip, Yılmaz'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Samet Bulduk gözaltına alındı.

Muzaffer Yılmaz'ı yaklaşık 3 yıldır tanıdığını, fazla samimiyeti olmadığını savunan Samet Bulduk'un ilk ifadesinde, "Arkadaşlarla birlikte Muzaffer Yılmaz'ın evinde alkol alıyorduk. Ben telefonda bir arkadaşımla konuşuyordum. Muzaffer yanıma gelerek, 'Sessiz konuş' deyip, tokat attı. Ben de belimdeki bıçakla saldırdım'' dediği öğrenildi.

Bulduk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.









