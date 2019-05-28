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Set çalışanının öldüğü kaza anı kamerada

Avcılar'da dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsünün öldüğü trafik kazasının, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, makas atan otomobilin çarpma anı anbean görülüyor.

İHA | 28.05.2019 - 12:36..
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Kuzgun dizisi çalışanın öldüğü kaza, Avcılar Şükrübey'de Bakırköy istikametinde geçen pazar saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

KAMYONETİ SIKIŞTIRDI

Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı. Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla, kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı.

Set çalışanının öldüğü kaza anı kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, kamyonetin önüne geçtiği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor.

Set çalışanının öldüğü kaza anı kamerada ViDEO

3 KİŞİ KAZA YAPAN OTOMOBİLİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken, sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ, sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü.

Set çalışanının öldüğü kaza anı kamerada

SET ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

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