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Sevda Demirel: Bana 1.60’lık adamlar aşık oluyor

Aşk hayatıyla ilgili açıklama yapan Sevda Demirel, boyu kısa adamlardan dert yandı.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 12:33..
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Sevda Demirel, yeni klibi için kamera karşısına geçti. Demirel'in çekimlerde, erkek takım elbisesi giymesi dikkat çekti.

"ARTIK DEKOLTE YOK" DERKEN DEKOLTE ŞOV YAPTI

Şarkıcı, "Artık başka bir Sevda göreceksiniz. Artık açık kıyafet ve dekolteli olarak göremeyeceksiniz. 25 yıllık saçlarımı da kestim," dedi.

Sevda Demirel: Bana 1.60’lık adamlar aşık oluyor

"HERİF NEREDE"

Sevda Demirel, aşk hayatı ilgili soru üzerine ise "Aşık olamıyorum. Fiziksel özellikleri de uymuyor erkeklerin bana. Ben 1.78 boyundayım. 1.60 boyundaki adamlar aşık oluyor bana. Ara ara 'herif nerede?' diyorum, küçük adamlar." diye konuştu.

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