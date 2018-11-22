Sevda Demirel: Hande beni kabus olarak görmekten vazgeç

Kim Kardashian'a benzemek için yaptırdığı estetiklerle gündemde olan Demirel, yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi ile barışmak istediğini söyledi.

İşte Sevda Demirel’in açıklamaları…

"HEMEN DOKTORA KOŞTUM"

"Ben spor dersleri veriyorum. Bir gün bir öğrencim dedi ki ‘Sevda sen Kim Kardashian’a benziyorsun’, demez olaydı… Hemen doktora koştum. Minik minik operasyonlar yaptırdım.

"10 AMELİYAT OLDUM"

Bugüne kadar çok değişmedim, küçüklük resimlerim de var. 'Kaç ameliyat oldum'a gelirsek, 10 yılda 10 ameliyat oldum. Burun ameliyatı oldum ve başka küçük operasyonlar.

"KİM KADAR GÜZEL DEĞİLİM"

Benim yanaklarıma daha önceden yapılan dolgu hatası var, bu yüzden üç yılda bir operasyon geçirmek zorundayım. Yoksa ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Beni sadece Kim’e değil Asuman Krause’ye de benzetiyorlar… Kim Kardashian kadar güzel olmayabilirim ama çok şükür ben de güzelim. Babam da çok yakışıklıydı, Arap’tı… Benim dudaklarım, genlerim de oradan.





"TOKAT OLAYI KAPANSIN ARTIK"

Tokat olayı artık bitsin istiyorum. Ben Hande’ye barış mesajları da yolladım, ölümlü dünya sonuçta. O tokadın ardından 20 yıl geçti. Aslında biz ikimiz çok iyi partner olabilirdik.

"KOCAMAN KADINLAR OLDUK"

Hande’ciğim 20 sene geçti. Zannediyorum çok olgunlaştık artık. Kocaman hanımlar olduk. Seni üzmek, canını acıtmak hiç istemezdim. Biliyorum sen de o sözcükleri bana kullanmak istemezdin. Bence ikimiz de o görüntülerden hiç memnun değiliz, o görüntüler ikimizi de çok zedeledi.

Sen bir anne oldun benden daha hassasındır. Benim barışma teklifimi geri çevirme lütfen artık barışalım… Artık beni kabusun olarak görmekten vazgeç. Artık benden kaçma…"