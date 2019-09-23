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Sevda Demirel, Reynmen’e tokat atmak istiyor

Şarkıcı Sevda Demirel, muhabirlere saldıran Reynmen hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 08:45..
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Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde görüntülendi. Demirel, mekan çıkışı gazetecilerle uzun süre sohbet etti.

Sevda Demirel, Reynmen’e tokat atmak istiyor

Artık daha sessiz sakin yaşadığını söyleyen eski model, "Gördüğünüz gibi sevgilimle değil, artık köpeğimle yemeğe çıkıyorum. Artık daha sessiz sakin yaşıyorum. Avrupa projelerim var uzun süre Almanya'da kalacağım. Orada sahne alacağım." dedi.

"YANLIŞ YAPTI"

Bundan 20 yıl önce Hande Ataizi'ne attığı tokatla gündemden düşmeyen eski model, "Şu sıralar Reynmen'e tokat atasım geliyor. Bir muhabire el kaldırması çok yanlış bir hareket." ifadelerinde bulundu.

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