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Sevda Demirel'in yeğeni erkek arkadaşıyla evlendi

Şarkıcı Sevda Demirel'in ABD'de yaşayan erkek yeğeni Brandon Demirel, eşcinsel evlilik yaptı.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 17:18..
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2002 yılında televizyon programına katılarak Hande Ataizi ile kavga eden ve Ataizi'ne attığı tokatla hala akıllardan çıkmayan şarkıcı Sevda Demirel, bir başka skandalla daha gündemde...

YEĞENİ MAGAZİN GÜNDEMİNE OTURDU

Ancak bu kez skandalı Sevda Demirel değil, Demirel'in abisi Karl Demirel'in oğlu Brandon Demirel yaptı.

EŞCİNSEL EVLİLİK YAPTI

Los Angeles'ta yaşayan Brandon Demirel, 3 yıldır birlikte olduğu Danny Carrasco ile eşcinsel bir evlilik yaptı.

Sevda Demirel'in yeğeni erkek arkadaşıyla evlendi

"BENİ DERİNDEN YARALADI"

Sevda Demirel ise bu olay evlilik ile ilgili ilk kez konuştu. Demirel, "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı. ABD'de yaşayan tek yeğenim Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım." dedi.

"ANTİDEPRESAN ALDIM, MODERNLİK BU DEĞİL"

Ayrıca Demirel, "Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım. Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil!" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel'in yeğeni erkek arkadaşıyla evlendi

Sevda Demirel'in yeğeni erkek arkadaşıyla evlendi

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