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Sevgilileri öldüren katil zanlısının mahkemedeki ifadesi

Tekirdağ'da kendisine boşanma davası açan eşi ile asker arkadaşı sevgilisini öldüren zanlı, "Adreslerini tebligattan öğrendim. Birlikte yaşıyorlarmış, zoruma gitti" dedi.

DHA | 03.09.2019 - 15:25..
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 49 yaşındaki Salih Durmuş, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yapıp eve dönmek üzere yolda yürürken, arkalarından gelen kişi, çifte kurşun yağdırdı.

BİRER GÜN ARAYLA ÖLDÜLER

Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaldırıldıkları hastanede birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Sevgilileri öldüren katil zanlısının mahkemedeki ifadesi

DAVA AÇIP, EVİ TERK ETTİ

Yapılan araştırmada Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası çifti öldürenin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve kadının birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un asker arkadaşı Nazım Baştürk, olduğu tespit edildi.

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YALOVA'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Nazım Baştürk, oturduğu Yalova'daki evine girerken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Getirildiği Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Baştürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sevgilileri öldüren katil zanlısının mahkemedeki ifadesi

"ADRESLERİNİ TEBLİGATTAN ÖĞRENDİM"

Baştürk'ün, mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Eşinin kendisine 6 ay önce boşanma davası açtığını, gelen boşanma tebligatıyla da adresi öğrendiğini belirten Nazım Baştürk, şunları söyledi:

"Ayrılınca eşimin, Çorlu'da askerden önce arkadaşım olan ve askerliğimizi de birlikte yaptığım arkadaşım Salih'in yanına gittiğini ve ona kaçtığını duydum. Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım. Çok düşündüm. Evime boşanma davası için mahkemeden tebligat geldiğinde Çorlu'da yaşadıkları adres yazıyordu. Adreslerini tebligattan öğrendim. Adresi öğrendikten sonra Çorlu'ya geldim, evlerinin bulunduğu mahalledeki parkta sabahladım. Evden çıktıklarını gördüm. Alışveriş yaptılar, sonra yolda giderken olay gerçekleşti."

Sevgilileri öldüren katil zanlısının mahkemedeki ifadesi

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