'Sevgilime neden baktın' çatışması

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız arkadaşları ile gece kulübüne giden 3 kişi yan masadaki 2 kişinin kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda 2 taraf da gece kulübünden çıkarıldı. Lüks bir araçla gelen 3 kişi kız arkadaşlarına baktığını iddia ettikleri 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs ve yanında bulunan arkadaşı kendi otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı.

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde 9 adet kovan ele geçirildi.

HASTANEYE BAŞVURU OLMADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri silahlı saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına almak için çalışma başlattı. Ayrıca yaralanan şahsın da tedavi amaçlı herhangi bir hastaneye başvurmadığı öğrenildi.