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'Sevgilime neden baktın' çatışması

Bursa’da 3 kişi gece kulübünde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettiği 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu.

İHA | 01.09.2019 - 09:03..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız arkadaşları ile gece kulübüne giden 3 kişi yan masadaki 2 kişinin kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda 2 taraf da gece kulübünden çıkarıldı. Lüks bir araçla gelen 3 kişi kız arkadaşlarına baktığını iddia ettikleri 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs ve yanında bulunan arkadaşı kendi otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı.

Bursa'da sevgilime neden baktın çatışması ViDEO

'Sevgilime neden baktın' çatışması

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde 9 adet kovan ele geçirildi.

HASTANEYE BAŞVURU OLMADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri silahlı saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına almak için çalışma başlattı. Ayrıca yaralanan şahsın da tedavi amaçlı herhangi bir hastaneye başvurmadığı öğrenildi.

'Sevgilime neden baktın' çatışması

'Sevgilime neden baktın' çatışması

'Sevgilime neden baktın' çatışması

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