Sevgilisi Aleyna Tilki'yi terk etti

Türkiye'de binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan koronavirüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki ile bir süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş, ayrıldı.

Virüs nedeniyle yaşa takılan Aleyna Tilki, ilişkisini daha fazla sürdüremedi.

SEVGİLİSİNİ GÖREMEYİNCE AYRILIK KARARI ALDI

Magazinciler, Kadir Güneş’in ayrılık kararı aldığını öne sürerken, evden çıkamayan Aleyna Tilki’den henüz bir açıklama gelmedi.

Son olarak bir düğünde görülen çift, uzun süren ilişkilerini noktalamış oldu.