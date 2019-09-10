Sevgilisi, Gönül Yazar'ın estetik yaptırmasını istemedi

Bugüne dek botoks ve dolgu yaptırmayan, korktuğu için estetik ameliyattan uzak duran Gönül Yazar, boynunu gerdirmek istedi ancak sevgilisi istemedi.

"ESTETİĞE GEREK YOK"

Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen 51 yaşındaki Rüzgar Mağden için cesaretini toplayan Yazar'ı, sevgilisi “Estetiğe gerek yok, bu halinle çok güzelsin.” diyerek ikna etti.

"ÇITIR DEĞİL, KITIR"

Aradaki yaş farkını dert etmediğini daha önce açıklayan Gönül Yazar, “Rüzgar da çıtır değil, yani kıtır. Koskoca adam. Yan yana fotoğraf çektirdiğimizde tuhaf durmuyoruz.” demişti.

AYNI EVE TAŞINDILAR

Sevgilisinin bu açıklamasına karşılık daha rahat tavır sergileyen yönetmen, Gönül Yazar’la aynı eve çıktı. Rüzgar Mağden, sevgilisinin evinden çektiği Boğaz manzarası görüntüsünü Instagram’da, “Evimizden Kız Kulesi.” notuyla paylaştı.