Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Bursa'da pastanede kız arkadaşıyla oturan Sadık O. sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisini ikna edemeyen Sadık O. oturdukları pastanenin 1. katında bulunan terasa çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların ‘aşağıya in’ çağrısına kuşak vermeyen Sadık O. aşağıya atladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği genç İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürerek tedavi altına alındı. Yaralı olan Sadık O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirlerken, polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.









