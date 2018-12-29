taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Kız arkadaşıyla tartışan şahıs, 1. katta bulunan terastan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA | 29.12.2018 - 02:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da pastanede kız arkadaşıyla oturan Sadık O. sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisini ikna edemeyen Sadık O. oturdukları pastanenin 1. katında bulunan terasa çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların ‘aşağıya in’ çağrısına kuşak vermeyen Sadık O. aşağıya atladı.

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği genç İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürerek tedavi altına alındı. Yaralı olan Sadık O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirlerken, polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.
Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'dan Suriye'den 'kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'dan Suriye'den 'kontrollü çekilme açıklaması

10
Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

4
İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşimini kınadı

İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşimini kınadı

7
Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

4
Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

5
6 ilde sahtecilik operasyonu: 17 gözaltı

6 ilde sahtecilik operasyonu: 17 gözaltı

2
Sarı Yeleklilerin gösterilerinde polise soruşturma

Sarı Yeleklilerin gösterilerinde polise soruşturma

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir