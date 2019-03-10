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Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

Sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar veren şahıs, tedavi olduğu hastanenin karşısındaki 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar ise gülerek özçekim yaptı.

DHA | 10.03.2019 - 23:00..
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Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

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Iğdır'dan bir hafta önce Konya'ya gelen Alican A., sokak ortasında  sevgilisinin kendisini terk ettiğini ileri sürerek, soyunup yarı çıplak şekilde elindeki jiletle vücuduna zarar verdi. Kanlar içinde kalan Alican A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

TEDAVİDEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Alican A., tedavisinin ardından vücudunda sargı bezleriyle hastanenin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıktı. Kendisini izleyenlere bağırarak kiremit fırlatan Alican A., intihara kalkıştı. Alican A.’nın fırlattığı kiremitlerden birkaçı, apartman sakinlerinden birinin park halindeki otomobiline düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye, Alican'ın atlama ihtimaline karşın binanın altında şişme yatak açtı, polis de ikna etmek için çalışma başlattı.

Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

MERAKLI KALABALIK CEP TELEFONU İLE OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu sırada hastanenin acil servisi önündeki kalabalık, olayı meraklı bakışlarla izledi. Bazıları ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla özçekim yaptı. Yoldan geçen sürücüyle yanındaki arkadaşının araç içinde, intihara kalkışan Alican A.'yı cep telefonu kamerasına kaydetmesi dikkat çekti.

Sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi VİDEO

Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

APARTMAN SAKİNLERİ SALDIRMAK İSTEDİ

Alican A. polise, sevgilisinin köpeğini, cep telefonu ve kimlik kartlarını alıp kendisini terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Alican A.'nın Ebru adındaki sevgilisiyle telefonda görüşmesini sağladı.

Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

Alican A., sevgilisiyle görüştükten sonra eylemine son verdi. Aşağı indirilen Alican A.'ya apartman sakinleri tepki göstererek, saldırmak istedi. Polisin müdahalesiyle Alican A. ambulansa bindirilip, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı

Sevgilisi terk edince intihara kalkıştı






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