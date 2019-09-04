Sevgilisinden ayrıldı diye intihara kalkıştı

Kayseri'de Melikgazi ilçesi'nde Ş.D. adlı şahıs, bir işhanının 5'inci katındaki aydınlatma penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Pencereden sarkan kadını görenler polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, Ş.D.'yi ikna etmeye çalıştı.

ÇEVREDEKİLER KAYDA ALDI

Ş.D., sevgilisinden ayrıldığını söyleyerek, onun gelmesini istedi. Ş.D., 5'inci katın penceresinden sarkıp, 4'üncü katın penceresine atladı. Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonları ile kadını görüntülemeye çalıştı.

1 SAATTE İKNA EDİLDİ

Bazı kişiler de sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile ikna edilen Ş.D., pencereden içeriye çekildi. Kadın, kontrol için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

















