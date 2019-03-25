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Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaptı

Kız arkadaşının arabasını alıp, İstanbul’dan Kocaeli’ne gelerek bir gecede 4 otomobilden ses sistemi ve elektronik aletler çalan şahıs ve ekip arkadaşı polisten kaçamadı.

İHA | 25.03.2019 - 17:00..
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Hırsız, giydiği ayakkabısını tanıyan mağdur tarafından teşhis edildi.

ARACI TAKİBE ALDILAR, BULMAK ZOR OLMADI

Seyyah hırsızlık olayı, 22 Mart Cumartesi gecesi Kocaeli’nin Dilovası ve Derince ilçelerinde meydana geldi. 1 gecede 4 otomobilden, ses sistemi ve içerisindeki eşyaların çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. Tespit üzerine belirlenen aracı takibe alan ekipler, Sakarya’dan Kocaeli’ne geldiğini belirledikleri aracı, İzmit D-100 karayolu üzerine durdurarak içindeki 2 şahsı gözaltına aldı.

Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaptı

ARAÇ KIZ ARKADAŞININ ÜZERİNE

Gözaltına alınan H.G.(42) ve O.O’nun (26) bulunduğu araçta arama yapan ekipler, şahısların girdikleri araçlardan aldıkları tespit edilen ses sistemleri ile elektrikli aletlere el koydu. Şahısların kullandığı aracın yapılan incelemesinde ise aracın, hırsızlık şüphelisi O.O.’nun sevgilisi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, çalıntı eşyalardan bazıları ise sahiplerine teslim edildi.

Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaptı

Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaptı

Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaptı

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