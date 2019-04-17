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Sevgilisine şov yapan motosikletli maganda

E-5 Karayolu’nda motosikletli bir sürücü, sevgilisini de arkasına alarak kentin birçok noktasında tek tekerlek üzerinde gitti.

İHA | 17.04.2019 - 09:06..
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TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu başta olmak üzere kentin işlek birçok noktasında  trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce giden sürücü, diğer araçları göz göre göre tehlikeye attı.

Trafikte adeta terör estiren motosikletli, o anları kaydedip sosyal medyadan yayınladı.

TEK TEKER MOTOSİKLET MAGANDASI TEHLİKE SAÇTI

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde motosikletli bir maganda, arkadaşlarıyla yolculuk yapmak için yola çıktı. Maganda otoyol üzerinde akan trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı.

Motosikletli magandanın sevgilisiyle tek teker terörü ViDEO

Sevgilisine şov yapan motosikletli maganda

SEVGİLİSİNE ŞOV YAPMAK İSTEYEN MAGANDANIN O ANLARI...

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerindeki bir başka görüntüde ise maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi arkasına aldığı sevgilisiyle araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçti.

Bir an olsun sürücüleri umursamayan maganda, otoyolu ve karayolunun yanı sıra Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde de tehlikeli sürüşüne devam etti. O anları kaydettiren ve kaydeden maganda marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Sevgilisine şov yapan motosikletli maganda

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