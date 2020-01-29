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Sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi

Bursa'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için, ev sahibini gasbettiren şahıs ve suç ortakları yakalandı.

DHA | 29.01.2020 - 15:28..
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Bursa'da, Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi'nde yaşayan N.K.'nin evine gelen kar maskeli 2 kişi, silah zoruyla içeri girip, yaşlı kadına ait  2 altın bileziği ve 2 yüzüğünü alıp, evden çıktı.

İkili daha sonra N.K.'nin akrabası olan ve aynı binanın 1'inci katında oturan M.A.'nın evine de girip, eşyaları dağttı.

KAMERALARDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Soyguncular kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin O.T.(22) ve M.D. (28) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi -2

PLAN SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin sorgularında ise gerçek ortaya çıktı. N.K.'nin evine M.A.'nın kız arkadaşı A.A.'nın temizliğe gittiği, bir süre önce yaşlı kadının evinden 900 lirayı çalmakla suçlandığı, bunun üzerine de M.A.'nın olayı planladığı belirlendi.

2 şüpheli, N.K.'ya çalınan 900 lira hakkında sorular sorarak, A.A.'yı masum göstermeye çalıştıklarını, M.A.'dan şüphelenilmemesi için de evine girdiklerini anlattı. Bunun üzerine M.A. (23) ve A.A. (21) da gözaltına alındı. Sevgililer de sorguda suçlarını itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi -3

Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi -4

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