Sevgilisini boğarak öldüren sanığa indirimle 21 yıl ceza

Bolu Kılıçarslan Mahallesi D-100 yolu yakınında, atıl durumdaki otelin 2'nci katında yer alan boş odaya hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

EVİNDE YAKALANDI

Cansız bedenin, 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu yıllar önce eşinden ayrılan Diner'i, 34 yaşındaki sevgilisi Tevfik Kor'un boğarak öldürdüğü saptandı. Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan bir gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Kor sorgusunda, cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kor hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tevfik Kor, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Kor, ağlayarak "Çok pişmanım." dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiği sanığın cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 15 yıla indirdi. Heyet, ayrıca sanığa, Dilek Diner'in cep telefonu, şarj cihazı ile 150 lirasını çaldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza da 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 6 yıl 3 aya düşürüldü.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ

Sanık Tevfik Kor, 2 suçtan toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tevfik Kor, önceki duruşmalarda Dilek Diner ile otelde buluştuklarını kaydederek, "Buluştuktan sonra kavga etmeye başladık. Bana küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Karşılıklı itiştik. İtiştikten sonra Dilek'in kafası duvara çarptı. Ben de boğazını sıkarak öldürdüm." demişti.