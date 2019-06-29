Sevgilisini darbeden şüphelinin aracından balta çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki H.K., yaklaşık 2 ay önce ayrıldıktan sonra tekrar barıştığı aynı yaştaki sevgilisi N.T.'yi aracına alarak, Beyendik beldesinde bulunan ormanlık alana götürdü.

ORMANLIK ALANDA DÖVDÜ

Burada N.T.'ye ayrıldıkları dönemde görüştüğünü öne sürdüğü kişinin ismini soran ancak yanıt alamayan H.K., duruma sinirlendi. H.K., bunun üzerine N.T.'yi ormanlık alanda döverek, ölümle tehdit etti. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden N.T., H.K.'dan şikayetçi oldu.

ARACINDA BALTA VE BIÇAK ÇIKTI

H.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada bıçak ve balta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.