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Sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü

Silivri'ye götürdüğü yaşlı adamı tek kurşunla öldüren katil zanlısının tutuklanması sonrası, cinayetin detayları belli oldu.

DHA | 31.10.2019 - 12:58..
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İstanbul Bakırköy'de yalnız yaşayan Hüseyin Seyman, bir genç kızı manevi evladı kabul edip, okutarak mimar olmasını sağladı. Seyman'ın manevi kızı, 23 Ekim günü Kartaltepe Polis Merkezi’ne giderek, baba olarak gördüğü Hüseyin Seyman’ın 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi.

''BENİ OKUTTU, MANEVİ BABAMDIR''

Yaşlı adam için ekipler, harekete geçti. Seyman’ın manevi kızı, polise, “Beni okuttu. Manevi babamdır. Kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundum. Benim dışımda evlerine karşımızda oturan Ali Bey ve sevgilisi gelirdi.” dedi.

Sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü

''YEMEK GÖTÜRÜYORDUK''

Bu bilgi üzerine polis ekipleri, Seyman'ın karşı komşusu Ali Malkara (42)  ile sevgilisi Seher’in (23) ifadesine başvurdu. İkili polise, "Hüseyin Amca'ya gider gelirdik. Yemek götürüyorduk. Kaç gündür de görmüyoruz.” diye ifade verdi.

İFADELER İNANDIRICI GELMEDİ

Ancak ifadelere inanmayan polis, şüpheli olarak Ali Malkara’yı incelemeye aldı. Malkara'nın aracının plakası tespit edilirken, araca ait ilk görüntüye MOBESE kayıtlarından ulaşıldı.

Saatlerce görüntüyü izleyen ekip, İstanbul'un Tekirdağ yönündeki PTS kayıtlarını da incelemeye aldı.

Sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü

PTS’YE YAKALANDI

Malkara'nın, Seyman'ı aracıyla Silivri'ye götürdüğü ve tek başına geri döndüğü, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarından tespit edildi. Polis, Ali Malkara ve sevgilisi Seher'i gözaltına aldığını belirtti.

Sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Malkara sorgusunda, “Hüseyin Amca her gittiğimde çok sevdiğim hatta ileride evlenmeyi düşündüğüm Seher’le ilgili konuşuyordu. 'Keşke Seher olsa' gibi laflar diyordu. Bu da bende aşırı kıskançlığa neden oldu. Olay günü 'Hadi senle Silivri’ye gidelim, içki içelim' dedim. Onu alıp Silivri’ye gittim. Bir markete girdik. Bana 'Keşke Seher gelseydi' deyince, çıldırdım. Dayımın evinin bahçesine götürdüm, arkasından tek kurşunla öldürdüm. Yaklaşık 4 metre kadar sürükleyerek, bahçeye gömdüm.” dedi.

"BANA HİÇ BELLİ ETMEDİ"

Malkara’nın sevgilisi Seher ise, “Olay günü ablamın düğünü nedeniyle Anadolu Yakası'na gitmiştim. Pazartesi günü geri geldim. Bana yemek hazırladı. Her şey diğer günlerdeki gibiydi. Cinayet işlememiş gibi normal davranıyordu.” diye konuştu.

Sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü

TUTUKLANDI

Kendisine ait matbaayı sevgilisinin üzerine devrettiği de öğrenilen Ali Malkara, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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