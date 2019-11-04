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Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Rusya’da, IrAreo Hava Yolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı.

DHA | 04.11.2019 - 09:12..
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Görüntüler, Rusya’nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi.

TARİF ETTİ

IrAreo Hava Yolları'nda görevli Kirill isimli pilot, uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna’ya bıraktı. Görüntülerde pilotun, uçağı nasıl kullanması gerektiğini kız arkadaşına tarif ettiği görüldü.

Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğreten Rus pilot İZLE

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rus medyası, uçakta 50 kişinin bulunduğunu bildirdi. Görüntülerin medyada yer alması üzerine Anna isimli kadının, sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı öğrenildi. Rus savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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