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Sevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası

Konya'da, sevgilisini çeşitli yerlerinden bıçaklayan muhtar, 25 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

DHA | 20.03.2019 - 12:04..
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Konya’da sevgilisi Hacer Göral'ı (45), kavun kestiği bıçakla boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan muhtar Mustafa Çakan (55), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR

19 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen olayda, cinayet günü mobilya almak için yola çıktıklarını kaydeden Çakan, "Mobilyacıların açılmasını beklerken kavun yemeye gittik. Kavunu kesip, yemesi için verdim. 'Beni kavunla mı kandıracaksın? Evime bundan sonra her gün geleceksin, yoksa kızlarını, torunlarını satarım.' diyerek küfür etti. Kendimi kaybettim. Bıçakla saldırdım. Onu kanlar içinde görünce bıçağı kendime sapladım.'' dedi.

Sevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası

25 YIL HAPİS CEZASI

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen cinayet davasının, karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Çakan son savunmasında, "Bir anlık cinnet getirdiğim için bu olay oldu." dedi. Mahkeme, Çakan'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası

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