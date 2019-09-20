Sevgilisini öldürten kadın yakalanmamak için kilo verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Ali Genç, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen M.F.K.’yı (14) evinin yakının da yakalarken, olayda kullanılan suç aletini de buldu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRTTÜ

Cinayet dedektifleri katilin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce olayın anne ve babayla bir bağlantısı olabileceğini düşünerek, eve gidip baba Ali Rıza Karaaslanyiğit’i (41) daha sonra anne Sultan Karaaslanyiğit’i (37) gözaltına aldı. Anne ilk ifadesinde olaydan haberi olmadığını, baba ise evde uyurken oğlunun eve gelip pompalı tüfeği alıp gittiğini, arkasından giderek durdurmak istediğini ancak oğlunun gittiğini söylediği öğrenildi.

Öldürülen Ali Genç

YALAN İFADE VERDİ

Çocuk katil zanlısının ise "Motosikletine binmek istedim. Beni tersledi ve itti. Daha sonra bana küfredince, eve giderek pompalı tüfeği aldım ateş ettim." diye ifade verdiği öğrenildi. Polis ne annenin ne babanın ne de çocuğun verdiği ifadeye inanmayarak, ailenin evi etrafında ve olay yerinde güvenlik kamerası görüntüsü aradı. Yapılan araştırmada ailenin kaldığı apartmanın güvenlik kamerasına ulaşıldı. Görüntülerde çocuk, anne ve babanın asansörden birlikte indiği, çocuğun elinde pompalı tüfekle önde anne ve babanın ise onun arkasından birlikte gittikleri görüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra polis cinayetin işlendiği yerde de bir güvenlik kamerasına ulaştı. Bu görüntüde ise Ali Genç'in motosiklet ile geçince anne, baba ve çocuğun koştuğu babanın eliyle oğluna şahsı gösterdiği yer aldı. Bunun üzerine polis anne ve babanın yeniden ifadesini aldı. Savcılık ise çocuğun psikolog eşliğinde yeniden ifadesine başvurdu. Yeniden alınan ifadelerde çocuk bu kez "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm.” diye dedi. Azmettirici olarak gözaltında tutulan anne Sultan Karaaslanyiğit, "1 yıl önce iş yerlerimiz yan yanaydı. Ali, oğluma cinsel tacizde bulundu. Oğlumda bu yüzden öldürmüştür.” derken baba Ali Rıza Karaaslanyiğit ise "Ben uyuyordum. Oğlumun bir anda evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıktığını gördüm. Bende peşinden oğlumu durdurmak için çıktım. Ben başka bir şey bilmiyorum.” dediği öğrenildi.

İLİŞKİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak görüntülerde önden çocuk arkadan da anne ve babasının gittiği görüldü. Polis bu ifadeler üzerine annenin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelmede annenin Ali Genç'e "Kocam yok evde tekim bana gel." ve "İstersen taksiyle ben geleyim, adres ver." diye mesajlaştığı Ali Genç'in de "Ben sana gelirim." diyerek motosiklete binip, eve geldiğini saptadı. Ancak buna rağmen anne aralarında ilişki olmadığını ileri sürdü. Yapılan değerlendirmede kadın ile Ali Genç arasında ilişki olduğu, bunu da baba öğrenince annenin Ali Genç'in kendisini rahatsız ettiğini söylediği, bu nedenle anne ve babanın 14 yaşındaki çocuklarına Ali Genç'i öldürttüğü ileri sürüldü.

Anne ve baba azmettirmekten, çocuk ise adam öldürmekten adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMADA SERBEST KALDILAR

Ancak 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada anne ve baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 21 Ağustos'ta ise mahkeme anneye sevgilisini oğluna öldürtmekten müebbet hapis cezası, babaya cinayete iştirak etmekten tahrik indirimi de uygulayarak 18 yıl, çocuğa ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Çocuk olayın olduğu günden bugüne cezaevinde olması ve yaşının da küçük olmasından dolayı karar sonrası tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan anne ve babaya ise yakalama kararı çıktı.

YAKALANMAMAK İÇİN ZAYIFLADI, KILIK DEĞİŞTİRDİ

18 yıl hapis cezası alan baba başka bir suçtan cezaevinde bulunurken, anne ise kaçarak izini kaybettirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, kadının Hürriyet Mahallesinde saklandığını ve yakalanmamak için kilo verip kılık değiştirdiğini belirledi. Dedektifler kadının kaldığı ev etrafı da 24 saat beklemeye başladı. Bu sırada daha önce saçları açık olan anne, evden kapalı bir şekilde çıktı. Polis hükümlünün yakalanmamak için kılık değiştirdiğini bildiği için kadını bir süre takip edip yakaladı. Hükümlü kadın emniyete getirilerek, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.