Sevgilisini pompalı tüfekle vuran zanlı cezaevine girdi

Bursa'nın Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki Ahmet Kara, 2.5 yıldır birlikte olduğu 26 yaşındaki Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü.

SOL BACAĞINDAN VURDU

Ahmet Kara, kız arkadaşına kendisini aldatıp, aldatmadığını sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce; pompalı tüfeğini alan Kara, Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götüren Kara, Çıkıkçı'nın ifadesi üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM BAŞINDAN VURURDUM"

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Kara, hazır bulundu. Taraflar avukatlarının da katıldığı duruşmaya Aslı Çıkıkçı gelmedi. Kara son savunmasında, "Aslı'yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim; pompalı tüfekle bacağından değil, başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan 3 saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin, diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

ÖNCE İNDİRİMLİ CEZA SONRA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, 'Aslı Çıkıkçı'nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi' nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Ceza, 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 3 aya indirildi. Sanığa 'silahla tehdit' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Böylelikle Kara'ya verilen ceza, 12 yıl 11 ay hapis cezası oldu. Mahkeme heyeti, tutukluluğun tedbir niteliğinde olduğunu ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığını bildirerek, sanığı tahliye etti.

CEZAEVİNDE TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Kara, farklı suçlardan bulunan kesinleşmiş 18 yıl 11 ay cezası nedeniyle cezaevine geri götürüldü. Kara'nın bu cezalarının infaz süresi, 11 Eylül 2028'de sona erecek.