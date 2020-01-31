Sevgilisini tuvalette öldüren kadın tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Saliha Ö., bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde buluştu.

Akman, Saliha Ö.'yü ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURDU

Saliha Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman’ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akman, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

"TEHDİT EDİNCE ÖLDÜRDÜM"

Saliha Ö.'nün, polise verdiği ilk ifadesinde, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum." dedi.

TUTUKLANDI

İki çocuk annesi Saliha Ö. (26), emniyetteki ifadesinin ardından getirildiği adliyede, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.