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Sevgilisinin aracına uyuşturucu koyup ihbar etti

KKTC'de ayrılmak istediği sevgilisinin aracına uyuşturucu koyan ve onu polise ihbar eden Kader Erman hapis cezası aldı.

DHA | 30.05.2019 - 15:19..
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Olay, 14 Mayıs'ta Gazimağusa'da meydana geldi. İddiaya göre Kader Erman polisi arayarak, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'nın aracında uyuşturucu madde olduğunu söyledi.

"ONUN BAŞINI YAKMAK İSTEDİM"

Polis S.A.'nın aracını durdu, aracın bagajında 3 gram uyuşturucu maddesi buldu. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucunun S.A.'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Polis, ihbarcı Kader Erman'ın S.A.'nın eski sevgilisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Kader Erman, gözaltına alındı.

Erman, yapılan sorgusunda kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin aracına uyuşturucu koyduğunu kabul etti. İki aylık hamile de olduğunu söyleyen Erman, "Benden ayrılmak istediği için onun başını yakmak istedim." dedi.

Erman'a uyuşturucuyu bulmasında yardımcı olan yakın arkadaşın Esin Karagöz de gözaltına alındı.

İBRET VERİCİ CEZA GEREKLİ

İki zanlının yargılanmasına dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkemede konuşan Yargıç Hazal Hacımulla, "Her iki sanık, konu maddeyi şahsi kullanım amaçlı değil, bir başkasının başını belaya koymak için satın aldı." dedi. Hacımulla, bu suçları işleyen kişilere ve işlemeye tevesül edecek kişilere karşı kamu yararı gereği ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi de, Erman'a 6, Karagöz'e de 4 ay hapis cezası verdi.

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