Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

Bahreyn'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kullandığı yerli ve zırhlı limuziniyle ilgilendiği belirtildi.

Adana'da bir kişi, kendisini reddeden kız arkadaşının evinin önünde tabanca ile kafasına sıkarak ağır yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın elektrikli arabalar ve diğer 'yeşil' girişimler için başlattığı kamu teşviklerini iptal etmeyi planlıyor.

Musevi cemaatinin dini bayramı olan, İbrani takvimine göre Kislev'in 25'inci günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka (Işık) Bayramı kutlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.