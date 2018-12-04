Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

Kız arkadaşıyla bir süredir arası bozuk olan E.A (28), tabanca ile Seyhan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 86064 sokakta oturan kız arkadaşının evine gitti. E.A kız arkadaşına babasını vuracağını söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine kız arkadaşının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS İKNA EDEMEDİ, KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDU
E.A polislerin geldiğini görünce, tabancasını kendine doğrulttu. Polislerin ikna çabalarına rağmen, E.A kafasına ateş etti. E.A kanlar içerisinde yere yığıldı.
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AĞIR YARALANDI
Bunun üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleri, E.A’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. E.A’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından, E.A’ın kız arkadaşını ifadesini almak üzere emniyete götürdü.