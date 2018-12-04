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Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

Adana'da bir kişi, kendisini reddeden kız arkadaşının evinin önünde tabanca ile kafasına sıkarak ağır yaralandı.

İHA | 04.12.2018 - 05:05..
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Kız arkadaşıyla bir süredir arası bozuk olan E.A (28), tabanca ile Seyhan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 86064 sokakta oturan kız arkadaşının evine gitti. E.A kız arkadaşına babasını vuracağını söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine kız arkadaşının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

POLİS İKNA EDEMEDİ, KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDU

E.A polislerin geldiğini görünce, tabancasını kendine doğrulttu. Polislerin ikna çabalarına rağmen, E.A kafasına ateş etti. E.A kanlar içerisinde yere yığıldı.

Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

Sevgilisinin evinin önünde intihar etti VİDEO

AĞIR YARALANDI

Bunun üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleri, E.A’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. E.A’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından, E.A’ın kız arkadaşını ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

Sevgilisinin evinin önünde intihar etti

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