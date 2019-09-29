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Sevgilisinin gönlünü almaya giderken kaza yaptı

Bursa'dan aracını gelin arabası gibi süsleyip "Beni affet ben öküzüm." yazarak sevgilisine kendisini affettirmek için Bilecik'e gelen şahıs, gaz pedalı takılı kalınca kaza yaptı.

İHA | 29.09.2019 - 13:35..
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Bursa'dan Bilecik'te üniversite okuyan ve kendisini terk eden kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı, aracını düğün arabası gibi süsledi.

GAZ PEDALI TAKILI KALINCA KAZA YAPTI

Üstüne de "Beni affet ben öküzüm." ve "Seni çok seviyorum Sibel." yazan Ünallı, yurdun önünde arkadaşları ile birlikte meşaleler yaktı. Hakan Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu elektrik direğine çarptı.

Sevgilisinin gönlünü almaya giderken kaza yaptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan genç aşık, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevgilisinin gönlünü almaya giderken kaza yaptı

Sevgilisinin gönlünü almaya giderken kaza yaptı

Sevgilisinin gönlünü almaya giderken kaza yaptı

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